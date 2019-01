Twee mensen aangehouden voor vuurwerkongeluk in Friese plaatsje Morra

In het Friese plaatsje Morra zijn een man en een jongen aangehouden in verband met de dood van de 41-jarige Nutte Cuperus uit het Morra. De omstandigheden rondom zijn dood zijn nog altijd niet duidelijk.

Volgens de politie zijn allebei de verdachten gistermiddag aangehouden vanwege ‘betrokkenheid in de breedste zin van het woord’, zegt politiewoordvoerder Fred Kammenga tegen Omroep Friesland. Volgens de woordvoerder is inmiddels duidelijk dat bij het incident op illegale wijze verkregen professioneel vuurwerk op onjuiste wijze is afgestoken.

,,Wij doen nog onderzoek naar wie dat heeft geleverd en wie het heeft afgestoken. In dat onderzoek zijn twee mensen aangehouden. Een van de twee is minderjarig.” Over de exacte identiteit van de twee opgepakte mensen wil de woordvoerder niet meer zeggen, aangezien het dorp klein is.

Duidelijk is dat de man en de jongen in de buurt stonden van het slachtoffer bij het aansteken van het vuurwerk. Het ongeluk gebeurde oudejaarsavond rond kwart voor acht, bij de Moarster Feart.

In Enschede overleed dezelfde avond eveneens een man van middelbare leeftijd bij een vuurwerkongeluk. Het nieuwe jaar was pas enkele minuten oud, toen Henk Kempers (54) uit Enschede het leven liet bij een gigantische vuurwerkexplosie. De klap, in een aanhanger met hout, legde vlak na middernacht een deel van de Gerststraat in puin. Planken en balken vlogen in het rond en raakten Kempers, vader van twee kinderen.