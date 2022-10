Twee mensen gewond, twee vermist na aanvaring tussen schepen op Waddenzee

Veel verdriet bij opvangloca­tie Sanne en Hebe: ‘We zijn heel erg geraakt’

Het overlijden van cliënte Hebe (10) en begeleidster Sanne (26) heeft Stichting Prisma ‘intern heel erg geraakt’. Zo laat een woordvoerder weten. ,,We zijn druk bezig om iedereen te ondersteunen.” Ook anderen uiten hun verdriet over de nare afloop van de zoektocht. Wie bloemen wil leggen of de familie wil steunen wordt naar het ‘Hebehuis’ in Vught verwezen, de plek waar Hebe tot rust kwam.

20 oktober