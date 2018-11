Twee studenten gered uit bouwkraan in Leiden

Dag Sinter­klaas­je, dahag! Politie snijdt koets Sint en haalt hem van de weg

25 november De politie heeft zaterdagmorgen de koets van Sinterklaas afgesneden én van de weg gehaald bij het plaatsje Neede in de Achterhoek. De intocht van de Goedheiligman dreigde in duigen te vallen, maar dankzij de hulp van een boer uit de buurt kon de intocht in drie Gelderse kerkdorpjes tóch doorgaan.