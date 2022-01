Twee tieners aangehouden voor steekpartij die Tim (15) het leven kostte

Personeel in quarantai­ne, de baas in de problemen? In dit dorp is het zo opgelost: kapsters achter de kassa

GEESTEREN - Supermarkt Plus Wallerbosch in Geesteren heeft een probleem, want steeds meer personeel zit in quarantaine. Tegelijkertijd mogen de kapsters van Kapper Huub in Tubbergen om de lockdown niet werken. Dan is de oplossing simpel: de kapsters kruipen achter de kassa. „Bekenden vragen verbaasd of ik een carrièreswitch heb gemaakt. Maar nee, dit is tijdelijk.”

