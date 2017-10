Twee verdachten moord Italiaans maffialid in Amsterdam langer vast

Volgens veel Italiaanse media zou het om de 44-jarige Italiaanse crimineel Saverio Tucci gaan. Die berichten dat hij in de hoofdstad is gedood. De man, een bekende van de Italiaanse politie, was in 2004 veroordeeld voor handel in drugs en zou lid zijn van de maffia in de buurt van zijn woonplaats Manfredonia in de provincie Foggia. In 2012 overleefde hij in zijn woonplaats een aanslag op zijn leven.



Het Italiaanse Repubblica meldde gisteren dat Tucci bekendstaat als 'de man met het Engelengezicht’, vanwege zijn felblauwe ogen.