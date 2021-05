Twee vrouwen aangehouden voor bedreigen RIVM-directeur Jaap van Dissel

RIVM-BRIEFING Militairen en stewardes­sen voor vaccinatie­cam­pag­ne: ‘Straks anderhalf miljoen prikken per week’

15 april In mei moeten de GGD’s in totaal wekelijks anderhalf miljoen vaccinaties kunnen zetten op in totaal 140 locaties. Daarvoor is veel extra prikpersoneel nodig, desnoods worden Defensie, het Rode Kruis en ‘stewardessen van Transavia’ ingezet.