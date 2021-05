Twee vrouwen bevallen door corona in het UMC Utrecht vroegtijdig van hun baby: ‘Heel heftig’

De afgelopen weken werden vier zwangere vrouwen met corona op de intensive care in het UMC opgenomen. Twee van hen herstelden door medicatie en behandeling goed en dragen hun baby nog altijd. De gezondheid van de twee andere vrouwen, die allebei 30 weken zwanger waren, verslechterde. ,,Ze kregen zo weinig zuurstof dat ze geen zin meer af konden maken. We moesten hen beide intuberen. Onder de 28 weken beademen we wel met de baby in de buik, maar daarna niet meer. Dan knapt een moeder echt beter op als de baby geboren is", licht Kitty Bloemenkamp, hoogleraar Verloskunde (UMC Utrecht), de moeilijke beslissing toe.