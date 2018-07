Tweede aanhouding voor aanslag met granaatwerper op Panorama

Niemand raakte gewond bij de beschieting en de schade bleef beperkt. Enkele dagen later kreeg de redactie van De Telegraaf, slechts honderd meter verderop, ook te maken met een aanslag. Een man in een witte Volkswagen ramde twee keer de glazen pui van het kantoorpand. Hij stak de auto vervolgens in brand en stapte in een zwarte Audi die klaarstond om weg te scheuren.



Misdaadverslaggever John van den Heuvel zei te vermoeden dat de aanval het werk was van de mocro-maffia, als reactie op artikelen in de krant over de reeks liquidaties in de Amsterdamse onderwereld.



Sinds de aanslagen worden redactiepanden in de hoofdstad extra bewaakt. Of er een verband is tussen de twee aanslagen is nog niet bekend.