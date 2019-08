Tweede festivaldag Lowlands valt ondanks de regen niet in het water

De programmering van vandaag zal er waarschijnlijk voor zorgen dat de tienduizenden bezoekers de regen een beetje vergeten. De hoofdacts van de dag vallen absoluut niet over een kam te scheren. Zo zijn in de Alpha (de hoofdtent) naast de Ierse singer-songwriter Dermot Kennedy ook de 17-jarige electropopzangeres Billie Eilish, dj Paul Kalkbrenner, rapper Anderson .Paak en de Amerikaanse band Twenty One Pilots te vinden.



Ook op andere podia ontbreekt het niet aan diversiteit. Hiphopliefhebbers komen aan hun trekken met onder meer Juice WRLD (Bravo), rockers konden hun hoofden schudden bij een band als The Vaccines (Heineken) en hippies kunnen de tijden van liefde en vrede doen herleven met de documentaire Woodstock (Echo).



Bezoekers moeten zich wel opmaken voor een koude, natte nacht. Weerplaza meldt dat het vanaf nu waarschijnlijk niet meer droog gaat worden in Biddinghuizen. Vannacht koelt het af tot 14 graden Celsius en is de wind matig met windkracht 3. Morgenochtend begint de dag bewolkt met kans op motregen en is de temperatuur ongeveer 15 graden.