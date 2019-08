Tweede hittegolf van het jaar is een feit: 30 graden in De Bilt

De tweede landelijke hittegolf van dit jaar is bereikt. De thermometer in De Bilt geeft dertig graden aan. Nog nooit zo laat in het jaar was er sprake van een officiële hittegolf. Ook zijn twee landelijke hittegolven in een jaar vrij bijzonder.

,,Sinds 1901 is dit maar drie keer eerder voorgekomen: in 1941, 2006 en 2018’’, aldus weerman Raymond Klaassen van Weerplaza. De hittegolf duurt in ieder geval tot en met morgen.



Rond het middaguur ging het ineens hard met de temperatuur. Om 11.50 uur was het in De Bilt 28,7 graden, twintig minuten later tikte de thermometer de 29,7 graden aan. Om 12.40 uur werd de 30 graden bereikt en daarmee een officiële landelijke hittegolf.



,,De hittegolf waar we nu mee te maken hebben is erg laat en een record. Nog nooit werd er zo laat in het zomerseizoen een hittegolf geregistreerd. Het oude record stamt uit 2001. Toen was er sprake van een hittegolf die liep van 22 augustus tot en met 26 augustus”, zegt Klaassen.

Extreme 40,7 graden

De eerste landelijke hittegolf van dit jaar liep van 22 juli tot en met 27 juli. Het was in die periode een paar dagen extreem warm. Op 25 juli werd het toen 37,5 graden in De Bilt, de hoogste temperatuur ooit gemeten op het hoofdstation van het KNMI. Op dezelfde dag werd ook de hoogste temperatuur gemeten in Nederland sinds de start van de metingen. Op vliegbasis Gilze Rijen gaf de thermometer een extreme 40,7 graden aan.



Gisteren was er in meerdere provincies al sprake van een derde regionale hittegolf. Onder andere in Brabant, Limburg en Gelderland werd voor de derde keer dit jaar aan de voorwaarde van een hittegolf voldaan.

Smog

Het RIVM waarschuwt dat de kwaliteit van de lucht vandaag en morgen in Nederland slecht is als gevolg van smog door ozon. Het gezondheidsinstituut adviseert zware lichamelijke inspanningen te beperken. Smog door ozon kan leiden tot klachten, zoals hoesten en kortademigheid, verergering van astmaklachten en een slechtere longfunctie. Ook kan irritatie aan ogen, neus en keel voorkomen.



Mensen kunnen vooral last van smog hebben in de namiddag en vroege avond, omdat de lucht dan het meest verontreinigd is. Door de westelijke wind en de kans op onweersbuien zullen de ozonconcentraties vanaf donderdag lager zijn.



Naar verwachting wordt de luchtkwaliteit iets beter, maar nog wel ‘onvoldoende’. Vanaf vrijdag zal de luchtkwaliteit verder verbeteren. Afgelopen dagen was de kwaliteit van de lucht ook al slecht als gevolg van zomersmog.

Hitteplan

Volledig scherm Enkele ouders kwamen in Eemnes aanlopen met grote ventilatoren en mobiele airco's. © Caspar Huurdeman In verband met de aanhoudende hitte is ook code geel van kracht en het nationaal hitteplan. Vooral groepen kwetsbare mensen, zoals ouderen, baby’s, chronisch zieken, mensen met overgewicht, mensen in verzorgingshuizen en mensen in een sociaal isolement, moeten extra alert zijn op uitdroging en oververhitting. Het hitteplan geldt in principe tot en met morgen.



Bezorgde ouders in het Utrechtse Eemnes, waar basisschoolleerlingen gisteren hun eerste schooldag hadden, gaven hun kroost een airco of ventilator mee naar school, om deze eerste dag zo comfortabel mogelijk te maken. Anderen zochten, net als vandaag, verkoeling op de stranden.

Donderdag koeler