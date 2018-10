Tweede Kamer in dubio over zomer- of wintertijd

De Tweede Kamer weet zich geen raad met afschaffing van de zomer- of wintertijd. Brussel wil dat we een keuze maken, maar in Den Haag twijfelen politici nog volop. Terwijl de knoop al heel snel moet worden doorgehakt.

CDA-coryfee en Europarlementariër Annie Schreijer was eind augustus nog door het dolle heen. Trots reageerde ze op het nieuws dat de Europese Commissie een streep wil zetten door het halfjaarlijkse verzetten van de klok. Daar maakte ze zich al jaren hard voor. Vooral haar eigen achterban – de boeren – zat hier op te wachten.

Maar nu zit haar partij met een probleem. ,,We zijn er nog niet uit”, zegt een woordvoerder van het CDA in de Tweede Kamer. Houdt Nederland de zomertijd aan als vaste tijd, of toch de wintertijd? Of houden we liever alles bij het oude, en blijven we gewoon de klok verzetten? ,,Onze fractie moet hierover nog een keuze maken”, aldus de woordvoerder.

Besluit

Brussel is onverbiddelijk: alle lidstaten moet uiterlijk eind deze maand een besluit nemen. In theorie is het mogelijk dat een deel van de landen voor de zomertijd kiest, terwijl een ander deel de wintertijd aanhoudt.

,,Dat is heel onwenselijk”, zegt VVD-Kamerlid Jan Middendorp. ,,Ik kan mij voorstellen dat we kiezen voor één tijd, maar daarbij moeten we voorkomen dat we ineens twee uur tijdsverschil hebben met Londen of een uur met Berlijn.” De VVD heeft nog geen voorkeur voor zomer- of wintertijd uitgesproken, geeft Middendorp aan. Dat geldt ook voor regeringspartij D66, dat het wel belangrijk vindt dat ‘het geen ratjetoe wordt aan tijden binnen de Europese Unie’.

De politici hakken nog geen knoop door. Dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat Nederland tot op het bot verdeeld is. Uit een peiling van Maurice de Hond, van afgelopen weekend, blijkt dat 44 procent van de Nederlanders een voorkeur heeft voor de zomertijd als vaste tijd, terwijl 38 procent de wintertijd verkiest.

Langer licht

Kiezen voor de zomertijd betekent dat het in de zomer ’s avonds langer licht blijft, maar dat het diep in de wintermaanden wel tot tien uur ’s ochtends kan duren voordat het licht wordt. ,,Zelfs binnen mijn eigen fractie wordt er verschillend over gedacht”, zegt SP-Kamerlid Ronald van Raak. Hij wil dat de bevolking een keuze maakt en pleit daarom voor een referendum.

,,Je hebt experts die zeggen: ga voor de wintertijd, en je hebt experts die zeggen: ga voor de zomertijd”, laat een woordvoerder van GroenLinks weten. ,,Wij vinden het vooral belangrijk dat er geen tijdsverschillen met buurlanden ontstaan.”

Alleen de PvdA is kraakhelder. Die partij wil dat er helemaal niets verandert. ,,Dit systeem is niet voor niets ooit bedacht”, zegt PvdA’er Attje Kuiken. ,,Laten we het houden zoals het is.”

Het kabinet maakt waarschijnlijk eind deze week een keuze. Zonder referendum, maar wel na een eigen enquête onder een kleine groep Nederlanders. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken is die peiling nu nog aan de gang.