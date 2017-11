Tweede Kamer verliest geduld met zorginstelling Careyn

In de Tweede Kamer is het geduld met zorginstelling Careyn op. Er is kritiek op het besluit van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd om Careyn weer langer de kans te geven om de zorg voor ouderen op te vijzelen.

,,Hoe lang moet je onder de norm presteren voor er wordt ingegrepen,” vraagt PvdA-Kamerlid Sharon Dijksma zich af. Ze vraagt morgen een debat over Careyn aan, die volgens de Inspectie in dertig verpleeghuizen in Zuid-Holland en Utrecht ondermaats presteert.

De organisatie krijgt al sinds 2015 waarschuwingen van de Inspectie en schiet nog altijd een flink tekort in de zorg van zo'n tweeduizend ouderen. De cliëntdossiers zijn niet actueel of volledig, de kwaliteit en veiligheid van de zorg is onvoldoende, er is te weinig (hoogopgeleid) personeel en het ontbreekt aan goed bestuur.

Na de eerste ‘aanwijzing’, eind 2016, zou Careyn een geldboete of last onder dwangsom opgelegd krijgen wanneer ze rond deze tijd nog altijd onvoldoende presteerde. De Inspectie geeft Careyn nu opnieuw een jaar respijt.

Opsplitsing

Quote ,,De huidige bewoners hebben nú goede zorg nodig, niet over een jaar.” Lilian Marijnissen, SP Onbegrijpelijk vindt een meerderheid van de Kamer. Lilian Marijnissen van de SP: ,,De huidige bewoners hebben nú goede zorg nodig, niet over een jaar.” Ze pleit voor opsplitsing van de zorggigant naar kleinere organisaties. PVV-Kamerlid Fleur Agema beaamt: ,,Waarom dreigen met een geldboete? Dat gaat alleen maar van het budget af dat de zorg juist zo hard nodig heeft. Splits Careyn op. Ze is te groot en daarmee onbestuurbaar geworden."



Volgens de Inspectie laat Careyn echter een ‘positieve lijn’ zien. De organisatie heeft afgelopen jaar medewerkers bijgeschoold, het hoge ziekteverzuim deels teruggedrongen, zette zogenoemde kwaliteitsverpleegkundigen in en heeft na talloze wisselingen van bestuurders –vier in één jaar tijd – een nieuwe directeur. ,,Er is meer stabiliteit. Het vertrouwen van de inspectie is gegroeid,” aldus een woordvoerder van de Inspectie.

SP-Kamerlid Marijnissen is sceptisch over de verbetermaatregelen: ,,Kwaliteitsverpleegkundigen? Klinkt leuk, maar we hebben ook gewoon mensen nodig die bewoners uit bed halen of een half uur langer aan tafel zitten omdat een oudere niet wil eten. Maar al die broodnodige, lager geschoolde medewerkers zijn wegbezuinigd door Careyn. Het huidige personeel werkt hard, maar zegt ook tegen ons: we houden het niet meer vol. Ze lopen bij bosjes weg.” Momenteel zijn er ruim 200 vacatures bij de zorgorganisatie. Ook CDA-Kamerlid Evert Jan Slootweg spreekt van een 'zorgwekkende situatie'.

Volgens de Inspectie is de veiligheid van de circa tweeduizend ouderen niet in gevaar. Dat betwijfelt Vera Bergkamp (D66). ,,In hetzelfde rapport van de Inspectie staat namelijk dat de kwaliteit en veiligheid onvoldoende is. Wat betekent dat concreet voor onze vaders en moeders die nu bij Careyn wonen? Die uitleg wil ik graag van de minister.”

Gezag

Volgens de PvdA ondermijnt de Inspectie ook haar eigen gezag. Dijksma: ,,Als je eerst maatregelen afkondigt, moet je ook doorbijten. En niet na een jaar wéér uitstel geven. Welk signaal geef je dan af aan andere zorginstellingen in de gevarenzone? Dat ze zich niets van de Inspectie hoeven aan te trekken, want die grijpt toch niet in?”

Volgens de Inspectie komt het af en toe voor dat ze een instelling opnieuw een aanwijzing geeft, in plaats van de beloofde dwangsom of last onder bestuursdwang. Voor Careyn maakt ze een uitzondering omdat deze organisatie ‘omvangrijk’ is en de problemen zo ‘complex’ zijn dat meer tijd nodig is. ,,Beter goed dan spoed,” aldus de woordvoerder. Careyn liet vandaag via een persverklaring weten dat ze er vertrouwen in heeft om binnen de nieuwe termijn de organisatie er bovenop te hebben.