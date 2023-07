Tweede verdachte aangehouden voor fatale steekpartij in Leiden

De politie heeft maandagmiddag een tweede verdachte opgepakt in verband met het dodelijke steekincident in Leiden van afgelopen vrijdag. Daarbij viel in het centrum van de stad een dode. Er raakten twee mensen gewond.

De politie heeft maandagmiddag een tweede verdachte aangehouden vanwege de dodelijke steekpartij op de Oude Rijn in Leiden, afgelopen vrijdagochtend. Het gaat om een 38-jarige man uit Leiden. De verdachte wordt verhoord en zit in volledige beperkingen, meldt de politie. Dat betekent dat hij alleen met zijn advocaat contact mag hebben.

Vrijdagmiddag hield de politie na een urenlange klopjacht al een 39-jarige Leidenaar aan op de Langegracht in de Zuid-Hollandse stad. Volgens de politie is het onderzoek nog in volle gang. Ook de 39-jarige man zit nog vast.

Onduidelijkheid

Of en op welke manier beide verdachten betrokken zijn geweest bij het steekincident is onduidelijk. Over de man die vrijdag is aangehouden, kon de politie afgelopen weekend nog niet bevestigen dat hij daadwerkelijk wordt verdacht van de steekpartij. Maandag laat de politie daar nog altijd niet veel over los. ,,Het onderzoek naar de betrokkenheid en rol van de verdachten is nog in volle gang”, voegt de woordvoerder toe. Over de inhoud van dat onderzoek kan ze nog niets zeggen.

De steekpartij was vrijdagochtend in Diaconaal Centrum De Bakkerij in het centrum van Leiden. Een 66-jarige man kwam daarbij om het leven, twee anderen raakten gewond. In het pand zijn meerdere organisaties gevestigd, ook Vluchtelingenwerk heeft er een kantoor. Een van de slachtoffers werkt voor Vluchtelingenwerk, zo meldde de organisatie.

De dader van het steekincident sloeg na zijn actie op de vlucht. Volgens De Bakkerij gaat het om een cliënt van een van de organisaties in het pand, maar de politie kon dat vrijdag niet bevestigen. Ook maandag benadrukt de woordvoerder van de politie hier geen uitspraken over te kunnen doen. ,,Wat de organisatie daarover deelt, is aan hen, maar wij gaan dat niet bevestigen.”