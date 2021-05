Tweede verdachte aangehouden voor schietpartij waarbij Ayla Mintjes omkwam

Volledig scherm In de Maassluisstraat in Nieuw-West werd zondag een auto met twee inzittenden onder vuur genomen. © Hollandse Hoogte / Novum RegioFoto

De tweede verdachte is woensdagavond aangehouden in een woning in de Nolensstraat in Geuzenveld. Tijdens een doorzoeking van meerdere woningen zijn vuurwapens en handgranaten gevonden. De verdachte zal vrijdag aan de rechter-commissaris worden voorgeleid. Dat meldt de politie vrijdagochtend.



Eerder besloot de rechter-commissaris bij de rechtbank in Amsterdam dat een 20-jarige verdachte die al eerder was aangehouden langer vast zou blijven zitten. Over zijn mogelijke rol is niets bekendgemaakt.

Ayla Mintjes

In de straat in Nieuw-West werd zondag een auto met twee inzittenden onder vuur genomen. Daarbij raakte de 27-jarige Ayla Mintjes, die achter het stuur zat, gewond. Ze stierf later in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Haar vriend Anis B., die het vermoedelijke doelwit was van de aanslag, bleef ongedeerd.



De twee schutters, die gebruikmaakten van automatische vuurwapens, gingen er na de beschieting vandoor in een zilvergrijze bestelauto. Die auto werd bestuurd door een derde verdachte. In de August Vermeylenstraat in West werd later een bestelauto in de brand gestoken.

Slepend conflict

De schietpartij houdt verband met een slepend conflict in de onderwereld. Die vete draait om 130 miljoen euro aan cocaïneopbrengsten van de Rotterdamse crimineel Roger P., ook wel bekend als ‘Piet Costa’. Dat geld zou gestolen zijn door diens voormalige handlanger: de Nederlandse Iraniër Ali D.



In dat conflict werd op 10 mei 2020 in Rotterdam Ibrahim ‘Ibo’ Azaim geliquideerd. Ingewijden houden er sterk rekening mee dat de schietpartij van afgelopen zondag een vergelding is voor de moord op Azaim.



Daarnaast wordt ook gekeken naar de liquidatie van Serdar Ay, die in oktober vorig jaar werd doodgeschoten in Osdorp. Hij was vrijwel zeker slachtoffer van een persoonsverwisseling: in de nacht van 19 op 20 oktober had hij de zwarte Volkswagen Polo geleend van een 33-jarige Amsterdamse drugshandelaar.



“Mijn cliënt ontkent enige betrokkenheid bij een groot onderwereldconflict of de genoemde zaken,” liet Niels van Wersch, de advocaat van Anis B.., eerder al weten. “Ook is hij geen familie van mensen die betrokken zouden zijn bij het conflict, zoals in diverse media is gesuggereerd.”

