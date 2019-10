Tweespalt onder de boeren: ramkoers tegenover gematigde toon

Video Diesel oorzaak vonkenre­gen Schevenin­gen; harde kritiek op burgemees­ter Krikke

11:37 DEN HAAG - De vonkenregen van het vreugdevuur in Scheveningen heeft zoveel schade kunnen aanrichten tijdens de afgelopen jaarwisseling, omdat de brand veel groter was dan normaal. De vuurstapel vloog in zijn geheel in brand omdat er tegen de afspraken in vaten met onder meer diesel in de stapel zaten verstopt.