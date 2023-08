Twentesupporters aangevallen in Stockholm, fans waarschuwen elkaar: ‘Blijf in je hotel’

Tenminste twee FC Twente-aanhangers zijn woensdagmiddag in Stockholm gewond geraakt, na een aanval door een groep mannen op straat. Nederlandse fans die in de Zweedse hoofdstad zijn, waarschuwen elkaar, om in hotels te blijven. ‘Kijk uit, ze pakken wat ze pakken kunnen!’

Maandag besloot FC Twente om geen uitkaarten te verstrekken voor de Europese wedstrijd Hammarby IF - FC Twente van donderdagavond. Door ‘nieuwe informatie’ achtte de club dat ‘niet verstandig’. Dat weerhield honderden fans er echter niet van om te gaan. Ze hadden al vervoer en verblijf geregeld en achtten het veilig, zo lieten meerdere aan deze krant weten.

Geslagen en geschopt

Dat gevoel veranderde woensdagmiddag, nadat in diverse appgroepen beelden rond gingen van de aanval op een FC Twente-fan. Daarop is te zien hoe hij in een winkelstraat, vanuit het niets, door meerdere mannen vastgepakt, geslagen en geschopt wordt. Niet duidelijk is hoe hij eraan toe is. Ook circuleert er een foto van een man die op straat ligt, met een bloedende wond bij zijn oog.

Schuilhouden in hotel

Fans die in de stad zijn adviseren elkaar per app en telefonisch om naar hun hotel te gaan en zich daar schuil te houden. Ook wordt de boodschap verkondigd om zo snel mogelijk een vlucht terug naar huis te boeken. Meerdere supporters die nog van plan waren om te gaan, laten deze krant weten daar nu alsnog vanaf te zien.

‘Klopjacht met knuppels en steekwapens’

FC Twente fans spreken in berichten van ‘een klopjacht’, van Zweedse mannen met knuppels en steekwapens, die uit zijn op vergelding na de rellen in Enschede. Volgens bronnen van deze krant lopen er zogeheten spotters in de stad; die kijken en luisteren of mensen Nederlands spreken, om vervolgens hun locatie door te geven aan hooligans. Met scooters, auto’s en motoren rijden zij vervolgens ‘binnen 5 minuten’ naar die plek, om Nederlanders aan te vallen.

Meerdere keren

Onduidelijk is hoe vaak dit gebeurd is. Volgens FC Twente fans is dit meerdere keren gebeurd, een woordvoerder van de Zweedse politie laat woensdagmiddag 16.15 uur in een reactie weten dat ze met één aanval in het centrum van Stockholm bekend zijn.

Beelden van camera’s in het straatbeeld zullen gebruikt worden om te kijken of daders herkend kunnen worden. De Nederlandse politie, die twee agenten in Stockholm heeft, is net als FC Twente bekend met de beelden.