Twentse studenten bouwen deel patrouilleschip na, marine ‘staat versteld’

Sinds twee jaar experimenteert de marine in samenwerking met onder andere elektronicabedrijf Thales uit Hengelo met 3D-modelleertechnieken en Virtual Reality, ofwel ‘VR’. Een van de projecten die nu lopen, is het modelleren van een Oceangoing Patrol Vessel. De Hollandklasse van de marine heeft in totaal vier van die OPV’s, oftewel patrouilleschepen.

Introductiecursus

Met het model wil de marine een introductiecursus voor haar Technische Dienst realiseren. Dat gebeurt in samenwerking met Damen Schelde en Thales Nederland. De studenten van Saxion zijn gelieerd aan Thales. Voor hen is het nabootsen van de ruimte een eindopdracht voor school. De marine volgt het werk van de studenten met grote belangstelling.

Achter de schermen

Het deel van het patrouilleschip dat de Saxion-studenten virtueel hebben nagebouwd, is de boegschroefruimte. „Die zit voorin het schip, bij de neus. Als de kapitein van het schip achterwaarts wil indraaien of een scherpe bocht moet maken, moet de neus scherp bijdraaien. Dat gebeurt met een schroef, de boegschroef”, legt Silas Entjes (26) uit. Hij is een van de zeven studenten die zich bezighield met het namaken van het schiponderdeel. „We zijn een keer te gast geweest op het schip, dat lag aangemeerd in Den Helder. We hebben foto’s gemaakt en video’s opgenomen. En van de marine kregen we nog een 3D-scan van de hele ruimte.”

Tot in detail nagemaakt

Volledig scherm Bemanningsleden kunnen, door een VR-bril op te zetten, virtueel door het schip lopen. Met twee controllers bedienen zij hun eigen handen. © Screenshot video Saxion Daar gingen de studenten Creative Media and Game Technologies mee aan de slag. Het resultaat is een tot in detail nagemaakte ruimte van het schip, waar de bemanning doorheen kan lopen door een VR-bril op te zetten. Moet een onderdeel in de virtuele boegschroefruimte worden vervangen? Dan doet het bemanningslid dat via een van de twee controllers waarmee hij of zij de eigen handen bestuurt. „Alle onderdelen van het echte schip zitten in onze VR-ruimte”, zegt Entjes.

Nu nog worden scheepsbemanningen aan boord getraind, of op scholen van de Koninklijke Marine. „Die schepen zijn bijna altijd op missie, dus zo’n schip moet dan al in de haven liggen. Dat probleem heb je met ons systeem niet. Daarmee kun je overal trainen.”

Enthousiast

De marine is enthousiast over het werk van de Saxion-studenten. Entjes: „Bij de marine en Thales stonden ze versteld van wat wij konden maken.” Een woordvoerder van Defensie, waar de marine onder valt, bevestigt dat: „We zijn erg tevreden met de kwaliteit. We onderzoeken of delen van het werk van de studenten uiteindelijk een plek kunnen krijgen in het project.”

Of en in hoeverre het toepassen van de technologie de Koninklijke Marine in de toekomst kan helpen om kosten te besparen, is nog niet bekend. „Bovendien is dat geen primair doel van onze VR-experimenten”, besluit de woordvoerder van Defensie.