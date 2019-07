Twijfel over kwaliteit van hulp bij burnout

Wildgroei

Bastiaanssen is bedrijfsarts en één van de opstellers van de Nederlandse richtlijn ‘overspanning en burn-out’. In deze voorschriften is de hulp gericht op het activeren van uitgebluste werknemers. In het begin zal dit neerkomen op een rondje fietsen of het doen van een simpele boodschap. ,,Maar we zeggen in geen geval: ga maar de hele dag in bed liggen. We weten inmiddels uit wetenschappelijk onderzoek dat een nieuwe activiteit veel zwaarder is wanneer je in de voorafgaande periode alleen hebt gerust. Maar die medische en psychologische kennis ontbreekt vaak bij een coach. Als die verkeerd adviseert, herstel je trager.”