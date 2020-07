Twintig procent meer grijze zeehonden in de Waddenzee dan vorig jaar

De universiteit van Wageningen telt in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit sinds 2002 het aantal grijze zeehonden in de Waddenzee. Dat doen ze in samenwerking met Denemarken en Duitsland. Afgelopen voorjaar zijn er 5687 grijze zeehonden in de Nederlandse Waddenzee geteld; een toename van bijna 20 procent ten opzichte van vorig jaar. In de internationale Waddenzee zijn 7649 zeehonden geteld; bijna 17 procent meer dan vorig jaar.

Ruiperiode

Pups

De telling in april is overigens niet de enige zeehondentelling. In de winter worden ook de pasgeboren zeehondenpups op de hoger gelegen zandplaten in het Waddengebied geteld. De stijging van het aantal pups is wel kleiner dan vorig jaar. Dit jaar werd slechts een stijging van 2 procent geteld ten opzichte van 22 procent vorig jaar.



Onderzoeker Jessica Schop van Wageningen Marine Research denkt dat stormachtig weer vlak voor de telling in december, de daling sterk heeft beïnvloed. ,,Het kan zijn dat veel van de pups toen van de kolonies zijn weggespoeld, bijvoorbeeld naar hoger gelegen platen of duinen waar ze moeilijker te tellen waren, of dat ze te water zijn geraakt”, aldus Schop tegen Naturetoday.