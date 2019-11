Twitteraars zaaien massaal onrust met nepnieuws Schiphol: ‘Ik zit in vliegtuig en ze hebben messen’

De abusievelijke melding van een kaping van een vliegtuig op Schiphol is vanavond door tientallen Twitteraars misbruikt om massaal nepnieuws te verspreiden. Op het sociale medium stonden talloze berichten met daarin volstrekte onwaarheden over een gijzeling met messen en ingezette F16's. Ruurd Oosterwoud, expert op het gebied van nepnieuws, stelt dat het tegenwoordig heel gemakkelijk is om bij dergelijke calamiteiten onrust te zaaien. ,,Het faken van een screenshot is enorm simpel.”

In een vliegtuig op Schiphol met bestemming Madrid van de luchtvaartmaatschappij Air Europa is vanavond per ongeluk een kapingsalarm geactiveerd. Daardoor werden de protocollen in werking gesteld die gelden voor kapingen op vliegvelden. De enorme opschaling van hulpdiensten en vergrendeling van het vliegveld leidde tot grote onrust op sociale media, die door enkele Twitteraars flink werd aangewakkerd.

‘Er schijnt een kaping aan de gang te zijn. Drie mensen met een mes bedreigen het personeel en eisen een vertrek. F16 zojuist opgestegen om eventuele maatregelen te nemen. Arrestatieteam is onderweg. Grote paniek in het vliegtuig’, aldus een tweet die aan het begin van de avond duizenden keren is geretweet, zelfs door prominenten. Het bericht werd op een gegeven moment zo vaak gedeeld dat het prominent op de voorpagina verscheen van de Britse tabloid The Sun.

‘Ik kan niks doen’

Een man die zich voordeed als passagier stookte het vuurtje nog verder op met een leugenachtige tweet. ,,Ik zit nu in een vliegtuig dat gekaapt is. Ik kan niks doen. Vijf of zes mannen met Midden-Oosters uiterlijk, spreken geen Nederlands, hebben messen.” Zijn tweet werd volop gelezen en verder verspreid, maar werd in de loop van de avond, toen duidelijk werd dat het om een fout ging, weer verwijderd.

Volgens Ruurd Oosterwoud, expert op het gebied van nepnieuws, is het op avonden als deze heel gemakkelijk om paniek te zaaien. ,,Het is tegenwoordig enorm simpel om een screenshot te faken. In een panieksituatie als deze werkt dat gegarandeerd. Waarom die lui dingen op scherp willen zetten weet ik niet, maar er is echt geen kunst aan.”

Analyses

Oosterwoud stelt dat het voornamelijk mensen achter een fakeaccount zijn die paniek willen zaaien en met de verspreiding van nepnieuws starten. ,,Het is hetzelfde als iemand heel hard ‘brand!’ of ‘bom!’ roept in een bioscoop. Dat doe je niet, want dan heb je problemen. Dus gebeurt dit alleen vanaf fake accounts, en het is nagenoeg ontraceerbaar. Als we onderzoek kunnen doen naar de bron kan je wel mensen verantwoordelijk houden, maar dan moet daar wel vraag naar zijn.”

Wat ertegen te doen valt? ,,Eigenlijk moet je sociale-netwerk-analyses doen waarin je trol-netwerken in kaart brengt”, stelt Oosterwoud. ,,Als je die blijft tracken, kan je waarschuwen als er verhoogde activiteit is. Daarnaast moeten mensen leren niet te snel te delen, maar dat voelt voor velen onnatuurlijk als ze denken dat ze juist helpen. Mijn advies: niet te veel focussen op de inhoud van berichten, maar blijven kijken naar de accounts en de netwerken. En anticiperen, want dit gaat elke keer gebeuren.”

Geen arrestaties

De Koninklijke Marechaussee bevestigde in de loop van de avond dat de passagiers en bemanning veilig van boord waren gegaan. Een woordvoerder van de marechaussee zei dat er geen aanhoudingen zijn verricht. Verder kon hij de lezing van Air Europa over wat is gebeurd niet bevestigen. Uit verder onderzoek van de marechaussee moet blijken wat er precies aan de hand was.

Nadat om 18.45 uur alarm was geslagen, ging een team van de Koninklijke Marechaussee aan boord van het toestel voor onderzoek. Ook rukten meerdere hulpdiensten uit. Er werd opgeschaald naar GRIP 3. Die wordt afgekondigd bij een ernstige situatie die grote gevolgen kan hebben voor de bevolking.

Nadat de passagiers en bemanning veilig uit het toestel waren gehaald, verlieten de hulpdiensten Schiphol. Pier D was tijdens het incident gesloten, maar ging in de loop van de avond weer open.