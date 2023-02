Typische Rijdende Rechterzaak draait om dakterras naast huis van dit stel: ‘Wij kunnen niet in tuin zitten’

Het is een zaak die naadloos in het format van tv-programma de Rijdende Rechter past. Een burenruzie die met goede gesprekken niet meer op te lossen is. Over woongenot en vooral het gebrek daaraan. Met twee verhalen die volstrekt niet op elkaar lijken. ,,Tja, hoe los je dat verder op’’, verzucht de rechter in Zwolle na een half uurtje.

Rook van de barbecue

Het gaat over de buurman die zijn auto voor de deur zou parkeren. Die met rook van de barbecue voor overlast zou zorgen. Maar vooral toch over dat dakterras, van waar je zo in de slaapkamer van het echtpaar Van Olst kijkt.



,,En in de woonkamer, de tuin, de bijkeuken’’, zegt mevrouw Van Olst. ,,Ik moet schuilen in mijn eigen woning. Dat is niet prettig.’’