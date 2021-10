‘U bent allen aangehouden wegens artikel 162, daar staat negen jaar gevangenisstraf op’

Twee op de vijf bedrijven ontvingen tot eind juni coronas­teun

7:11 Bijna twee op de vijf bedrijven in Nederland hebben tot en met eind juni dit jaar minimaal één periode coronasteun gekregen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers over de steunmaatregelen van de overheid. Dit komt neer op in totaal bijna 162.000 bedrijven die loonsteun kregen of steun voor de vaste lasten of allebei. Zelfstandige ondernemers en steun in de vorm van belastinguitstel zijn in deze analyse niet meegenomen.