Uien- en aardappeloogst onder druk: ‘De prijzen zijn nu al hoog, omdat oude oogst op raakt’

Vannacht om 12 uur was akkerbouwer Huibert Knook nog bezig met de beregeningsmachines op zijn land. En vijf uur later stond hij weer naast zijn bed, alles om zijn aardappels en uien nat te houden. Hij moet wel, nu het al wekenlang niet geregend heeft en de temperatuur sinds dit weekend boven de 30 graden uitkomt. ,,Het is nu zo droog dat de aardappelen maar matig opkomen’’, zegt de akkerbouwer uit Willemstad in West-Brabant.

Hoeveel schade de droogte precies gaat veroorzaken zal later blijken. Boeren zijn volop bezig om hun akkers te beregenen, tot zo lang dat mogelijk is. Als de droogte aanhoudt, dreigt een verbod komen om water aan de grond te onttrekken. Dat zal eerst op de hogere zandgronden in Brabant, Limburg, delen van Gelderland zijn, en later wellicht ook in andere delen van Nederland. ,,Drenthe krijgt bijvoorbeeld water vanuit het IJsselmeer, die kunnen langer beregenen’’, zegt Sjoerd Heestermans, vicevoorzitter van de Nederlandse Akkerbouwbond en akkerbouwer in het Zeeuwse Tholen.

Door het natte weer pas laat het land op

Hij heeft het over het worstcasescenario, vooral voor de oogst van uien en aardappelen. Door het natte voorjaar konden telers pas laat het land op. Aardappels worden een jaar eerder gekweekt, en daarna gekoeld opgeslagen. Vanaf maart moeten ze vervolgens de grond in, maar door het natte weer lukte dat niet. ,,Op 7 maart hebben we de eerste vroege aardappels gepoot. Toen hadden we maar twee dagen goed weer. Pas op 20 april was de eerstvolgende mogelijkheid er weer, maar dat was ook toen van korte duur. Het merendeel van de aardappels kon pas eind mei gepoot worden. Wat oudere boeren kennen dat alleen uit het jaar 1983, toen men pas op 15 mei het land op kon.’’

Uien komen moeilijk boven. Als dat te lang duurt, gaat het plantje dood Huibert Knook, akkerbouwer

Toen eindelijk was gepoot, werd het eerst droog, en daarna ook erg warm. ,,Door een felle noordoostenwind raken de velden uitgedroogd, vooral aan de bovenkant. Juist daar moeten aardappelen wortelen om sterk te worden.’’ Heestermans schat in dat de huidige omstandigheden 10 tot 15 procent van de oogst kosten.

Ook uien waren laat

Wat geldt voor aardappelen, geldt ongeveer ook voor uien, die ook pas relatief laat gezaaid konden worden. Heestermans: ,,De oogst gaat veel lager uitvallen, al heeft de ui het de laatste jaren sowieso al lastig.’’ Dat is ook wat akkerbouwer Knook ziet. ,,Uien komen moeilijk boven. Als dat te lang duurt, gaat het plantje dood.’’

Door hitte van de laatste dagen, sproeien boeren volop. Heestermans: ,,Maar we hebben veel water nodig, maar met deze temperaturen gaat het zo hard, dat het ontoereikend is.’’ Aan de andere kant betekent een lagere opbrengst, wel een betere prijs voor de boer. ,,Financieel worden boeren er niet veel slechter van. Maar dat geldt alleen voor boeren die kunnen beregenen. In grote delen van Zeeland kan het niet, en weten we allemaal wel welke kant dit opgaat. Over een tijdje komt er ook een verbod in grote delen van Gelderland en Noord-Brabant.’’

Ook de consument in de supermarkt zal het gaan merken, aldus Heestermans. ,,De prijzen zijn nu al hoog, omdat de oude oogst op raakt. Normaal zakken de prijzen dan weer, maar dat zal nu niet snel gebeuren omdat er weinig opbrengst is.’’

Akkerbouwers als Heestermans en Knook blijven de komende dagen beregenen. ,,Het is nu een hoop extra werk, maar hopelijk levert dat straks wat op.’’