Uit enquête blijkt: draagvlak voor Zwarte Piet steeds kleiner

Dat blijkt uit onderzoek van actualiteitenprogramma EenVandaag onder ruim 29.000 leden van het EenVandaag opiniepanel. Uit peilingen van voorgaande jaren blijkt dat het draagvlak voor Zwarte Piet al jaren verder afneemt: in 2013 wilde 89 procent van de ondervraagden niets aanpassen aan het uiterlijk van Zwarte Piet. Inmiddels is dat percentage dus gedaald naar 55 procent. Van de leden van het opiniepanel die meededen aan het onderzoek is 34 procent nu voor aanpassing van het uiterlijk van Piet, 11 procent heeft geen mening.

De jaarlijkse demonstraties tegen ‘de figuur van Zwarte Piet’ begonnen in 2011, bij de landelijke intocht in Dordrecht. In de jaren daarna werd het maatschappelijk debat steeds feller en de demonstraties én tegendemonstraties steeds talrijker. De landelijke intocht van Sinterklaas, komende zaterdag, is dit jaar vanwege de coronamaatregelen op een geheime locatie. Op verschillende locaties in het land zijn er demonstraties van actiegroep Kick Out Zwarte Piet.

De ondervraagden die het afgelopen jaar van mening zijn veranderd over de kleur van Piet stellen dat ze dat vooral doen ‘om de lieve vrede te bewaren’. ,,Ze willen van de maatschappelijke onrust en de demonstraties af”, zo blijkt uit de enquête. Ook de uitspraak van Mark Rutte, afgelopen zomer, dat zijn standpunt over Zwarte Piet veranderd is, heeft invloed gehad. Zeven procent van de mensen die vorig jaar stelden dat Piet zwart moest blijven, zeggen dat de uitspraak van de premier invloed heeft gehad op hun keus dit jaar.

Dat er bij de landelijke intocht, die live op tv wordt uitgezonden, alleen roetveegpieten meelopen met Sinterklaas, lijkt steeds meer geaccepteerd: vorig jaar vond 31 procent van de mensen het acceptabel, dat percentage is gestegen naar 47 procent. EenVandaag vroeg de leden van het opiniepanel ook naar de toekomst van Piet. Een overgrote meerderheid ziet de traditionele Zwarte Piet verdwijnen, slechts 19 procent denkt dat er over tien jaar nog dergelijke Piet-figuren meelopen in gemeentelijke intochten.

Dat webshops en techbedrijven Zwarte Piet in de ban doen, kan niet op veel goedkeuring rekenen: 68 procent is tegen het verbod van Facebook op foto’s van Zwarte Piet, 60 procent is het oneens met webshops die geen producten meer verkopen waar een Zwarte Piet op staat.

