Uit kliniek Den Dolder ontsnapte Peter M. wilde volgens zus naar Duitsland vluchten

In het politiebericht wordt gemeld dat de man uit Dordrecht over enige tijd dringend medicatie nodig heeft. ‘Het valt niet uit te sluiten dat hij een gevaar kan vormen voor zichzelf of zijn omgeving’. Dat sluit aan bij de woorden van zijn familie die eerder tegen deze site aangaf dat M. zonder zijn medicijnen levensgevaarlijk is. Ook vandaag zegt zus Jannienne (49): ,,We weten niet anders dan dat Peter voor problemen zorgt. We kennen hem niet anders. Peter lijdt aan schizofrenie en is psychotisch.’’ Ze bevestigde dat haar moeder politiebewaking heeft omdat de agressie van M. zich tegen haar zou kunnen richten.



De kliniek waaruit de man ontsnapte is dezelfde als waar Michael P. verbleef. Fivoor is opnieuw in verlegenheid gebracht en vandaag op het matje geroepen door minister Dekker van Rechtsbescherming. Tegenover de NOS liet bestuurder van de kliniek, Erik Masthoff, na het gesprek met Dekker weten dat de ontsnapte man momenteel vermoedelijk geen groot risico voor de omgeving vormt. ,,Als wij dachten dat het een levensgevaarlijke man was, hadden we hem niet op onbegeleid verlof laten gaan.” Zijn woorden lijken nu in contrast met die in het verspreide politiebericht.



Zus Jannienne ontving vandaag bovendien een bericht van een vriendin die vertelt dat M. steeds sprak over zijn zus en moeder, én dat hij die iets aan zou willen doen. De zus en moeder van M. zijn eerder met de dood bedreigd door M. ,,Zonder medicijnen doet hij dat. Gelukkig is de politie nu serieus op zoek naar hem. Dat was ons doel. Daarom hebben we ook de publiciteit gezocht.”