Uitgebrande vrachtwagen smelt vast aan asfalt van A15, snelweg richting Rotterdam uren dicht

Veel rook

Bij de brand kwam veel rook vrij. Door de combinatie van de rookontwikkeling, de harde wind en de ochtendspits is er opgeschaald naar GRIP 1, zo legt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid uit.



,,Wat er precies in het afgebrande deel van de vrachtwagen zat, is onduidelijk. De zwarte rook die ontstond, kwam vermoedelijk door het brandende rubber van de banden. Uit metingen komen geen bijzondere waarden naar boven. Wel kunnen mensen in de omgeving last hebben van roetdeeltjes. Deze kunnen ze afspoelen met water en zeep.’’



De woordvoerder laat weten dat in het achterste deel van de vrachtwagen bitumen zat, maar dat deel is niet in brand gevlogen. De vrachtwagen is inmiddels leeggehaald.



Momenteel is er een kraan aanwezig op de plaats van het ongeval om de vrachtwagen uit elkaar te trekken. ,,Mogelijk laait het vuur dan weer iets op, maar op deze manier krijgen we het vuur wel helemaal uit’’, aldus de woordvoerder. Het wegdek moet daarna eerst gereinigd en gerepareerd worden.