Uitgerekend rijk en rechts-stemmend Wassenaar vangt veel vluchtelingen op: ‘Geen vervelende ervaringen’

Politie haalt lichaam uit het water in dorpskern Blokzijl

De politie heeft vanmorgen in de dorpskern van Blokzijl een lichaam gevonden in het water. Agenten hebben het lichaam uit het water gehaald aan de Zeedijk. Over een oorzaak is nog niets te zeggen. Daarnaast is de identiteit ook niet bekend.

12:33