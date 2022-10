Uitgezette Russen waren jarenlang bezig met contraspionage en versleutelen van berichten

Tot op heden was er nog niets bekend over de identiteit en activiteiten van deze mannen. Nu blijkt dat de groep werkzaam was voor Russische inlichtingendiensten. Negen van hen waren in dienst bij de militaire inlichtingendienst GRU en de overige acht werkten voor de Russische buitenlandse inlichtingendienst SVR. De officieren deden zich richting de buitenwereld echter voor als diplomaat, werkzaam op de Russische ambassade in Den Haag of als handelsvertegenwoordiger in Amsterdam.

In totaal waren er de afgelopen decennia ongeveer twintig Russische spionnen werkzaam als ‘diplomaat’. De Nederlandse inlichtingendiensten AIVD en MIVD waren jarenlang op de hoogte van hun aanwezigheid, maar er werd vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken voor gekozen dit te gedogen. Wanneer een spion zou worden uitgezet resulteerde dit immers hoogstwaarschijnlijk ook in een Russische uitzetting van een Nederlandse diplomaat.

Door de Russische inval in Oekraïne van afgelopen februari veranderde deze gedogende houding plotsklaps. Na overleg tussen Buitenlandse zaken, AIVD, MIVD en diverse Europese landen werd besloten om de meeste spionnen uit te zetten. In totaal moesten in heel Europa meer dan 200 spionnen hun biezen pakken. In Nederland mocht een drietal spionnen blijven, omdat men de openingen richting de Russische Dienst niet volledig wilde dichtmetselen in verband met eventuele noodgevallen.

Volledig scherm Aankomst op Schiphol in 2018 van Russische agenten die in Den Haag kwamen spioneren. © EPA

Speciale kamers voor geheime communicatie met Moskou

Tijdens de uitzetting golden de zes encryptie-experts die in Nederland werkzaam waren als topprioriteit. Zij maakten gebruik van diverse kamers - die ‘referentura’ genoemd worden - op het ambassadeterrein om geheime en versleutelde communicatie met Moskou plaats te laten vinden. De uitlevering van dit zestal was dus cruciaal om te voorkomen dat informatie over wapenleveranties aan Oekraïne of Navo-geheimen bij de Russische diensten terecht zou komen.

De overige elf spionnen die zijn uitgezet hielden zich bezig met het verzamelen van inlichtingen en het in de gaten houden van relevante personen. Zo probeerden twee van hen bronnen te verwerven onder Nederlands inlichtingenpersoneel. Een ander tweetal hield zich bezig met verzamelen van informatie over microchips voor het Russische leger.

De AIVD en de MIVD bevestigen in een gezamenlijke reactie dat ze de spionnen al langere tijd op het oog hadden. Ze gaan echter niet in op de functies en de namen van de uitgezette personen.

Volledig scherm De overheid gaf ook foto’s vrij van de apparatuur die de Russen gebruikten. © EPA

