Uitspraak Bruls valt verkeerd: verloven politie niet ingetrokken

Quote Collega’s hebben een zwaar jaar achter de rug. Ze hebben al heel veel gewerkt. Dan valt zo’n opmerking voor veel mensen verkeerd ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp Als voorzitter van het Veiligheidsberaad zei Bruls gisteren dat met de jaarwisseling alle verloven van politie en brandweer zijn ingetrokken. Die opmerking blijkt niet correct en leidde tot een stortvloed van vragen door bezorgde dienders. ,,We werden overspoeld door politiemensen die vreesden dat ze hun vrije dagen moesten inleveren”, zegt NPB-voorzitter Jan Struijs. ,,De uitspraken van Bruls hebben onnodige onrust veroorzaakt.”



Ook politievakbond ACP zegt dat de uitspraken tot veel commotie hebben geleid. ,,Collega’s hebben een zwaar jaar achter de rug. Ze hebben al heel veel gewerkt. Dan valt zo’n opmerking voor veel mensen verkeerd”, zegt ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp. ,,Ik heb geen idee hoe Bruls tot die uitspraak is gekomen, want het klopt niet, dat heeft de korpsleiding mij bevestigd. Heel bijzonder. Ik zou zeggen: schoenmaker, houd je bij je leest.”

Zwaar vuurwerk

In de aanloop naar een unieke jaarwisseling hebben verschillende politie-eenheden de bezetting wel flink opgeschroefd. Zo is de politie-inzet in Amsterdam verdubbeld. In de nacht van donderdag op vrijdag wordt het handhaven van de openbare orde de eerste prioriteit, gevolgd door het beschermen van hulpverleners. In de derde plaats zal worden opgetreden tegen grote groepen op straat.

Het is zeer de vraag hoe een jaarwisseling met een vuurwerkverbod en een samenscholingsverbod gaat uitpakken. Analisten van de politie proberen signalen op te vangen waar sprake zal zijn van illegale feesten en ordeverstoringen. Zo zijn er signalen dat er ondanks het verbod veel illegaal zwaar vuurwerk is verkocht. Elke politie-eenheid richt daarom een commandocentrum in. Ook in Den Haag zal een overkoepelende Staf Grootschalig Bijzonder Optreden actief zijn.

Jan Struijs roept op tot een strenge aanpak van raddraaiers. Na branden in het Brabantse Veen zei hij afgelopen weekend dat een te softe aanpak in die plaats een vrijbrief zou zijn voor de rest van Nederland. ,,De politie moet vaak blaffen, maar soms ook bijten”, zegt hij nu. ,,Ik gun het de mensen in de zorg en alle andere hulpverleners echt dat de jaarwisseling mee gaat vallen.”

