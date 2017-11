Uitspraak: Rotterdamse agente mag hoofddoek dragen

Bij het oordeel is de functie van de vrouw meegewogen. Izat heeft ruim een jaar een vast contract bij de politie. Ze werkt al vier jaar op het servicecentrum waar ze meldingen opneemt. Aangezien de burger haar bij deze werkzaamheden niet ziet, speelt de beoogde uitstraling van de politie in dit geval geen rol, aldus het college.



Ook bij het opnemen van aangiften via een videoverbinding ziet het college geen bezwaar. 'De vrouw zit in een andere ruimte dan de burger, die de 3D-aangifte doet. Haar veiligheid is dus niet in het geding. De vrouw neemt aangifte op, maar beslist niet wat de politie er verder mee gaat doen. Zij vervult een administratieve taak.'