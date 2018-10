Jos de G. schuldig aan verkrachting én doodslag Nicole van den Hurk

Nicole van den Hurk verdween op 6 oktober 1995. Anderhalve maand later werd haar lichaam gevonden in de bossen tussen Mierlo en Lierop. De zaak bleef lang onopgelost, tot De G. in 2014 in beeld kwam na een DNA-match. De G. heeft eerst jarenlang gezwegen en daarna altijd ontkend. Hij heeft altijd verklaard dat als hij al seks heeft gehad met Nicole dat dat vrijwillig moet zijn geweest. Dat hij zich er niets van kan herinneren, komt omdat hij toen een zeer losbandig leven had, leest de voorzitter van het Hof voor.



De tbs'er werd in 2016 alleen veroordeeld voor verkrachting van het destijds 15-jarige Eindhovense meisje. De rechter legde toen vijf jaar cel op, na een eis van eveneens veertien jaar. In het gevonden DNA op haar lichaam zaten sporen van haar toenmalige vriendje maar ook materiaal dat wijst naar Jos de G. Maar er was nog meer: een beetje onbekend DNA. Sporen die van een derde persoon zouden kúnnen zijn. Al is het misschien wel gewoon vervuiling, bijvoorbeeld DNA van politiemensen.



Toch kon een derde dader niet helemaal worden uitsloten, oordeelde de rechtbank twee jaar geleden.



Verslaggever Bart-Jan van Rooij is bij de zitting aanwezig en doet verslag via Twitter: