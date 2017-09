Uitstel in plaats van 9 jaar cel voor 'leidinggevende' Syriëganger

De zaak tegen Adil B. (26) is ‘van een ander kaliber dan andere zaken’, vindt het Openbaar Ministerie. ,,Deze man heeft een leidinggevende positie. Hij zit er al jaren en heeft ook geen berouw”, aldus justitie. Die ‘leidinggevende positie’ zou bij Jabhat al Nusra zijn, een aan Al Qaida-gelieerde organisatie die de afgelopen jaren enkele keren van naam is veranderd. Met ‘er’ bedoelt het OM Syrië, de stad Idlib in het bijzonder. Die stad is nu nog steeds onder controle van verschillende jihadistische groeperingen.

Eerste hogere straf

Het was voor het eerst dat het Openbaar Ministerie een Nederlandse Syriëganger niet alleen straf wilde opleggen voor het zich aansluiten bij een terroristische organisatie, maar ook dieper inging op wat die jihadist daar gedaan heeft. Het zijn feiten die doorgaans amper te bewijzen zijn, omdat onderzoek in Syrië niet mogelijk is. Tot nu toe zijn daarom vrijwel alle Syriëgangers die berecht zijn, veroordeeld tot een celstraf van zes jaar voor dezelfde, algemene feiten. Tegen Adil was de eis negen jaar.

Maar de rechtbank Rotterdam deed vanmiddag, verrassend genoeg, nog geen uitspraak. De rechters willen dat er meer onderzoek wordt gedaan, onder meer naar een ambtsbericht van geheime dienst AIVD. Ook moet B. langer de kans krijgen met een eigen verklaring te komen. De zaak gaat nu pas in januari 2018 weer verder.

Dat de Rotterdammer Adil, die sinds 2014 in Syrië is, leiding gaf, baseert het OM onder meer op dat ambtsbericht van de AIVD. Die dienst geeft verder geen informatie. Wel meldde het OM dat Adil ‘op en neer kon reizen tussen Syrië en Turkije’, iets wat alleen aan mensen met hogere posities zou zijn voorbehouden. Aan wie en wat B. precies leiding geeft, werd niet duidelijk tijdens de rechtszitting twee weken geleden. Wel stelde het OM dat ‘Adil een wezenlijke rol heeft in een terroristische groep’. Mogelijk had hij die bij de zogenoemde sharia-politie. ,,Hij treedt op tegen winkeliers die tijdens het gebed hun winkel open hebben.”

'Homo's vermoord'

Ook onderschepte het OM chatberichten van Adil uit 2015 waarin hij zegt: ,,We hebben onlangs twee homo’s doodgemaakt. We hadden ze eigenlijk in de vallei moeten gooien en dan door de burgers met stenen moeten laten doden.” Justitie stelt daar wel bij dat het niet duidelijk is of de Rotterdammer daar zelf bij betrokken is of met ‘we’ doelt op de groepering waarbij hij zich had aangesloten. ,,Het is zorgwekkend dat er mensen zijn die denken dat ze ongelovigen en andersdenkenden zomaar mogen doden uit naam van hun religie”, stelde het OM op de zitting. ,,Jabhat al Nusra heeft gemoord en aanslagen gepleegd.”

Het OM is ervan overtuigd dat er meerdere Nederlanders betrokken zijn geweest bij gruwelijke misdaden in het strijdgebied. Dat bewijzen is een probleem. In België werd eerder dit jaar een teruggekeerde Syriëganger tot 28 jaar cel veroordeeld. Hij had over de telefoon tegen zijn vriendin opgeschept dat hij in Syrië een gevangene een kogel door het hoofd had geschoten.

Nooit meer terug

Adil B. was zelf niet bij de uitspraak. Hij is nog in Syrië. Waarschijnlijk nog in Idlib, in de regio die momenteel hevig wordt gebombardeerd door Russische en Syrische vliegtuigen. Het OM stuurde Adil de dagvaarding via Facebook en WhatsApp. Hij reageerde daarop door te melden dat hij nooit meer terug zou komen naar Nederland. Hij vroeg ook geen advocaat om zijn zaak op zich te nemen.