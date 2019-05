Uitstoot broeikasgassen in Nederland gedaald - een klein beetje

De uitstoot van broeikasgassen in Nederland is in 2018 met 2 procent gedaald. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. Dat komt grotendeels doordat in elektriciteitscentrales minder steenkool is verstookt.

Het overige deel is toe te schrijven aan de krimp van het aantal melkkoeien (die het sterke broeikasgas methaan uitstoten); een gevolg van de invoering van het fosfaatrechtenstelsel voor boeren. Ook de CO2-uitstoot van de industrie is afgelopen jaar gedaald.

De daling van de uitstoot is sterker dan het jaar ervoor: in 2017 daalde de uitstoot van broeikasgassen slechts 1 procent. Toch is Nederland nog altijd mijlenver verwijderd van de doelstelling van het kabinet: in 2020 moet de broeikasgasuitstoot 25 procent lager zijn dan in 1990. Volgens de nieuwe cijfers van het CBS stond de teller eind vorig jaar echter pas op 14,5 procent. Het lijkt dus onrealistische dat het doel nog gehaald wordt.

Economie groeit sneller dan uitstoot

Toch gebeurt er wel iets meer dan je op basis van die kille cijfers zou denken. De sectoren die veel uitstoot veroorzaken, zoals transport en de industrie, zijn afgelopen jaren flink gegroeid. De uitstoot is echter niet mee gestegen met die groei, zoals in het verleden standaard het geval was.

In de afgelopen twee jaar waarin de uitstoot met 3 procent daalde, groeide de Nederlandse economie volgens het CBS met 8 procent. De emissie-intensiteit van de economie is dus afgenomen, concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek. ,,Dat hangt samen met het sluiten van oude kolencentrales, een toename van het verbruik van hernieuwbare energie, voortdurende energiebesparingen en een groeiend aandeel van de dienstensector in de economie.’’

Boven EU-gemiddelde

Vergeleken met andere landen in de EU, is de Nederlandse uitstoot echter nog altijd behoorlijk hoog. Per inwoners stoten we 11,3 ton CO2-equivalenten uit; 34 procent boven het gemiddelde van de Europese Unie.

Landen als Frankrijk, Oostenrijk en Zweden scoren laag. Zij gebruiken relatief weinig fossiele brandstoffen gebruiken voor hun electriciteitsproductie. In Frankrijk staan veel kerncentrales, Oostenrijk heeft meerdere waterkrachtcentrales en Zweden maakt veel gebruik van zowel kernenergie als waterkracht. Dat Scandinavische land heeft de laagste emissie-intensiteit van Europa: de helft van het EU-gemiddelde.

Zeventien EU-landen, vooral in Oost-Europa, scoren nog slechter dan Nederland. Zij hebben relatief grote industriële sectoren. Bulgarije heeft de hoogste emissie-intensiteit, vier keer hoger dan het Europese gemiddelde.