Uitvaart Anne Faber in besloten kring in Nijmegen

In Nijmegen is vandaag in besloten kring afscheid genomen van Anne Faber (25). De uitvaart was in de regio waar ze opgroeide, een week nadat haar lichaam werd gevonden in een bos bij Zeewolde en precies drie weken nadat ze spoorloos verdween tijdens een fietstocht vanuit haar woonplaats Utrecht. De afscheidsdienst vond plaats in de Stevenskerk.