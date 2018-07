Uitvaart steeds vaker op kosten gemeenschap

De afgelopen vijf jaar is het aantal begrafenissen op kosten van de gemeente met 15 procent gestegen. De kosten voor die uitvaarten komen voor rekening van de gemeenschap. Waar de stijging aan ligt, is niet duidelijk.

Jaarlijks zijn er in Nederland ruim 150.000 begrafenissen of crematies. Een sobere uitvaart kost al snel enkele duizenden euro’s. Dat betekent dat de gemeenten jaarlijks meer dan zes miljoen euro kwijt zijn aan uitvaartkosten.

Die rekening zal alleen maar verder oplopen vrezen de uitvaartverzekeraars in Nederland. Ze zien de laatste vijf jaar dat vooral mensen met een laag inkomen geen uitvaartverzekering meer afsluiten. Het gaat om een daling van 30 procent. Van de groep die minder dan modaal verdient heeft nu nog 54 procent een uitvaartverzekering. Onder mensen in de hoogste welstandsklassen is dat 79 procent.

6000 euro

Een zorgelijke ontwikkeling volgens de uitvaartbranche. ,,Dat is juist de groep die zo’n polis nodig heeft, omdat de 5000 tot 6000 euro voor een uitvaart voor hen vaak te duur is'', zegt Martin de Jong, directeur Verzekeren bij uitvaartcoöperatie Dela.

,,Als ze geen verzekering hebben, moeten nabestaanden zich in de schulden steken voor de begrafenis of ze worden begraven op kosten van de gemeente, dus van de gemeenschap.’’

De verzekeraars wijten de terugloop in nieuwe verzekeringen aan de invoering van het provisieverbod in 2013. Sinds die tijd moeten mensen advieskosten betalen als ze een nieuwe verzekering afsluiten. Zelfs voor een gesprek met een adviseur om te bekijken of een uitvaartverzekering zinvol is, moet de klant betalen, ook als een verzekering niet nodig is.

,,Zo’n adviesgesprek kost al snel 100 euro. De maandpremie is vaak tussen de vijf en tien euro. Voor minderverdienenden is die 100 euro te veel, die haken af’’, ziet De Jong. De verzekeraars willen daarom dat de klanten de advieskosten gespreid kunnen betalen of via een kleine opslag op de premie.