Uitzendbaas schopt en slaat arbeidsmigrant op uitgelekte video: ‘Verschrikkelijk om te zien’

Slachterijgigant Vion heeft de samenwerking met Reyhan meteen stopgezet.



Op de beelden is te zien hoe een Roemeense arbeidsmigrant een minuut lang geschopt en geslagen wordt door de manager van Reyhan. Hij zit op een stoel terwijl de uitzendbaas op hem inslaat en lijkt te roepen ‘You make joke of me?’. Als het slachtoffer ineen duikt om de klappen te ontwijken, wordt hij tegen zijn hoofd geschopt.



De man van de vuistslagen is een van de zonen van Askin Reyhan, eigenaar van het gelijknamige uitzendbureau uit ’s-Heerenberg, dat naar eigen zeggen 2000 man aan het werk heeft, voornamelijk in de vleessector.



Askin Reyhan kreeg het filmpje maandag onder ogen en heeft zijn zoon op staande voet ontslagen. ,,Wat er ook aan de mishandeling vooraf ging, ik kan niet accepteren wat mijn zoon heeft gedaan. Maar dit is een privékwestie, het heeft niks met mijn bedrijf te maken.’’