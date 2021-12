‘Uitzendbureaus vragen hoofdprijs voor docenten’: scholen slaan coronasteun stuk

Video Kuipers: Instroom ziekenhui­zen is over piek heen

De instroom van nieuwe coronapatiënten in de ziekenhuizen lijkt over zijn hoogtepunt heen. Dat zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Daarmee lijkt het gevaar van de gevreesde code zwart in de ziekenhuizen voorlopig afgewend.

6 december