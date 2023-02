Uitzetten afgewezen asielzoekers blijft moeizaam, 2550 vliegtickets geannuleerd

Lieve Debby: ‘We ruziën zelfs over het inpakken van de boodschap­pen, gaat onze relatie wel werken?’

Debby Gerritsen weet alles over de liefde, lust en het leven. Uit eigen ervaring en als host van de populaire podcast Over de liefde. Hier beantwoordt Debby elke week een liefdes-, lust- of levensvraag van een lezer. Deze week vraagt Sanne zich af of haar relatie niet gedoemd is om te mislukken, omdat zij en haar vriend elkaars tegenpolen zijn.

