Ultieme zoekactie naar auto van al 46 jaar vermiste Brabantse vrienden

Gespecialiseerde duikers gaan dinsdag op zoek naar de auto van de al 46 jaar vermiste Brabantse vrienden Piet Hölskens en Hans Martens. Twee interessante zoekplekken zijn nog over in waterplas de Brink in Liessel. ‘Dit is een ultieme poging.’

Duikers gaan twee tot zeven meter zand weghalen, op twee geselecteerde plekken in het Liesselse water. Rondom de duikers wordt een soort opblaasbare dam gecreëerd zodat ze veilig kunnen werken in het tien tot vijftien meter diepe water. Zodra de bovenlaag van het object zichtbaar is, wordt met camera’s beoordeeld of het gaat om de auto van Piet Hölskens en Hans Martens. Zij verdwenen in 1974 na een avond stappen in Deurne.

Privérechercheur Judith Houben krijgt eind 2017 belangrijke informatie binnen over de mogelijke vindplaats van de vermiste vrienden. Ze speelt de gegevens door naar de politie, die enkele maanden later besluit om in De Brink te zoeken. Dat levert aanvankelijk zeven interessante vindplekken op.

Niet-alledaagse operatie

Zeven maanden later volgt een nieuwe zoektocht, ditmaal met nog betere apparatuur. Uiteindelijk worden twee plekken gemarkeerd waar metaal in de grond zit. Hierna duurt het toch nog bijna twee jaar alvorens daadwerkelijke een bergingspoging volgt. Dat heeft onder meer te maken met de kosten van de niet-alledaagse operatie. Rechercheur Bert van het Schip van Team Vermiste Personen wil echter niet zeggen hoeveel de zoektocht kost en wie de rekeningen betaalt.

Een andere reden waarom duikers nu pas opnieuw het water in gaan: het gaat dus om een ingewikkelde klus. Baars-Cipro trekt er maximaal vier dagen voor uit en moet voorzichtig te werk gaan. Dinsdag start het veilig maken van de eerste zoekplek, waarna een dag later het zandafgraven begint. Mocht de eerste locatie niets opleveren, dan volgt eenzelfde scenario bij de andere plek. Het Landelijk Team Onderwaterzoekingen coördineert de zoekactie.

Volledig scherm Piet Hölskens verdween in 1974 samen met Hans Martens.

Ultieme poging

Van het Schip heeft inmiddels een eerste gesprek met de familieleden van Hölskens en Martens gehad. ,,Ze vinden het super positief dat we gaan zoeken, ze zijn blij dat we nu actie ondernemen”, weet hij. Voorlopig blijft zowel de familie als de politie met vele vragen zitten. Van het Schip: ,,Is het een auto?, is het de auto van Piet en Hans?, gaat het om een oude boot? of om een oud elektriciteitskastje? We weten het niet. Dit wordt een ultieme poging om duidelijkheid te krijgen.”

Er bestaat volgens de politie een gerede kans dat de metalen voorwerpen op beide aangewezen locaties niet de auto van de twee vrienden blijkt te zijn. Ook dan is het onderzoek op de Brink definitief afgerond en heeft de politie geen aanknopingspunten meer voor een verder onderzoek. ,,We zouden dan weer echt afhankelijk zijn van eventuele nieuwe informatie”, aldus een zegsman.

De nieuwe zoektocht stond eigenlijk gepland voor het voor voorjaar van 2020. De wereldwijde Covid- 19 pandemie en de bijbehorende maatregelen gooiden echter ook hier roet in het eten.