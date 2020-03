Ultieme zoekactie naar daderspoor: politie pompt sloot leeg na raadselachtige dood Karin Grijpstra (55)

Er gaat geen dag voorbij of Hendrikus Dijkstra denkt aan het drama dat zich nu bijna drie weken geleden voltrok. Samen met zijn echtgenote woont hij pal tegenover de oprijlaan waar zijn geliefde overbuurvrouw Karin Grijpstra zondagmorgen 23 februari dood werd gevonden. Dijkstra is de klap nog steeds niet te boven. ,,Ze was zo’n lieve, leuke meid die nooit met iemand ruzie had. Ik begrijp gewoon niet wat er kan zijn gebeurd.’’

Dijkstra is niet de enige die diep bedroefd is en met een hoofd vol vragen zit. Het gemis in het dorp, met nog geen 400 inwoners, is groot. Bij de brievenbus aan het begin van de oprijlaan van Grijpstra’s huis is een kleine bloemenzee ontstaan. ‘Niet te geloven, zo zinloos’ deelt een van de omwonenden zijn verdriet.