Ultrafijnstof risico voor buren Schiphol: ‘Grotere kans op vroeggeboorten en hart- en vaatziekten’

De luchtkwaliteit in huis valt vaak vies tegen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van TNO, dat in het najaar uitkomt. Het Schone Oosten nam een voorschot op de resultaten en testte het binnenklimaat in diverse woningen. Dat was soms even schrikken.

21 oktober