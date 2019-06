Undercover-fans zoeken op camping vergeefs naar villa van drugsbaron Ferry

Megavangst crystal meth: wordt Nederland net als Mexico een narcostaat?

9:40 Wat betekent de recente aanwezigheid van Mexicaanse verdachten in Nederlandse labs en de megavangst van 2.500 kilo crystal meth in Rotterdam afgelopen week? Maken Mexicaanse drugskartels straks de dienst uit in de Nederlandse drugsindustrie? Het is een schrikbeeld voor iedereen die de series Narcos en El Chapo volgde.