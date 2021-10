Undercoveragent die zelfmoord pleegde vroeg herhaald om stilzetten operatie

Mysterie rond zwaargewon­de vrouw langs A58, politie doet onderzoek

17 oktober Een vrouw is vanochtend zwaargewond aangetroffen in de berm langs de snelweg A58 vlakbij het Zeeuwse Krabbendijke. Het is nog onduidelijk hoe de vrouw precies gewond is geraakt. Eén mogelijke betrokkene is naar het politiebureau overgebracht.