Unicef: Belangen kinderen ondergeschikt in coronacrisis

Er is onvoldoende aandacht voor de gevolgen die de coronamaatregelen hebben voor kinderen en jongeren in Nederland, dat is de conclusie van Unicef Nederland in een vandaag gepubliceerde analyse. Er is volgens het kinderfonds van de Verenigde Naties te weinig oog voor het mentale welzijn van de kinderen en er zijn zorgen over hun veiligheid.

Afgelopen dinsdag bleek al uit de KidsRights Index 2020, een wereldwijde ranglijst, dat de belangen van kinderen onder druk staan, ook in Nederland. Het rapport waar Unicef nu in samenwerking met de Universiteit Leiden en kinderrechtenhoogleraar Ton Liefaard mee komt, ondersteunt die zorgen.

Unicef Nederland bekeek ruim 80 risico’s voor kinderen en jongeren voor, tijdens en na de coronacrisis. Daarbij lag de focus onder meer op geweld tegen kinderen, onderwijs, mentaal welzijn, jeugdzorg, jeugdstrafrecht en migratie. De zorgen over de veiligheid van kinderen komen volgens de opstellers van het rapport nog niet terug in de cijfers. Veilig Thuis, een adviespunt en meldpunt, en de politie zien sinds de start van de coronacrisis nog geen grote toename in het aantal meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

De Kindertelefoon zag wel een verschuiving in onderwerpen waarover kinderen contact opnemen. Zo verschoof het onderwerp ‘thuis en familie’ van plek 4 naar plek 2, en was ‘geweld’ een nieuw onderwerp in de top 5. De organisatie ziet sowieso een toename van het aantal gesprekken per dag (van 1000 naar 1500).

Volgens Unicef zijn kinderrechten essentieel en moeten hun rechten mee worden genomen in het coronabeleid. ,,Alleen zo kunnen we voorkomen dat de situatie van kinderen verslechtert en dat er nog meer kwetsbare kinderen bijkomen’’, legt Suzanne Laszlo, directeur Unicef Nederland uit. ,,Wij horen bijvoorbeeld dat niet alle middelbare scholen op 2 juni opengaan voor reguliere lessen. Daarin lijken de belangen van kinderen het onderspit te delven.’’

Mentaal

Hoewel scholen volgens Unicef wel aandacht hebben voor leerachterstanden, is het wat de organisatie betreft cruciaal dat er ook oog is voor het mentale welzijn van de leerlingen. ,,Het is belangrijk te weten hoe kinderen de crisis ervaren en wat dat psychisch met hen doet. Alleen zo kunnen zij adequaat worden geholpen’’, zegt Laszlo.

Daarnaast zijn er middelbare scholen die pas na de zomervakantie hun reguliere lessen hervatten. Dat betekent dat jongeren nóg langer hun vriendenkring op afstand moeten onderhouden, iets wat sommigen volgens de onderzoekers heel moeilijk vinden. Bij jongeren die zich al eenzaam voelden vóór de crisis, kan dat leiden tot mentale problemen.

De coronacrisis heeft ook grote invloed op de gezinsinkomens in ons land en daarmee op de leefsituatie van kinderen. Laszlo: ,,Onze verwachting is dat kinderen die voor corona al kwetsbaar waren, nu nog kwetsbaarder worden. Dat geldt zeker voor de ruim 250.000 kinderen in armoede.’’

Politiek