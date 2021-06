Urine of azijn over je kwallenbeet? Geen goed idee, zegt de deskundige

Rode cijfers? Ziekenhui­zen in Zwolle, Apeldoorn en Harderwijk maken miljoenen­winst in coronajaar

14 juni Drie grote ziekenhuizen in deze regio verdubbelden hun winst in het afgelopen jaar. Isala, in Zwolle en Meppel, spant de kroon met 20,6 miljoen euro. Hoe kan dat in coronatijd?