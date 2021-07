Urker broers bestraft voor geweld tegen verslaggever Powned

Nederlands grootste badplaats vreest wegblijven Duitsers: ‘Als herstel uitblijft, krijgen we het moeilijk’

27 juli De nieuwe, strengere Duitse reismaatregelen voor Nederland baren ondernemers in Den Haag en Scheveningen grote zorgen. De grootste badplaats van Nederland is van oudsher erg populair onder Duitsers. Die blijven nu misschien massaal weg, zo is de vrees. Voor de hotelbranche, die nu al kampt met lagere bezettingscijfers, zou dat een enorm drama zijn.