Urker jongens die boa in water duwden hebben spijt van hun ‘geintje’

De Urker jongens moesten zich in Lelystad bij de politierechter verantwoorden voor hun daden. Ze bleken hun geintje toch iets minder lolliger te vinden en betuigden spijt.



Ook persoonlijk gericht aan de buitengewoon opsporingsambtenaar (boa), die pal achter hen zat in de zittingszaal. ,,Dat waardeer ik’, antwoordde die daarop.



Wat gebeurde er op die snikhete dag begin juni in de Urker haven? ,,We hadden met zijn vieren gezwommen tijdens een tussenuurtje van school. We zagen die boa een bekeuring uitdelen en toen kreeg een van ons het idee om hem in het water te duwen. Dat leek ons wel grappig’’, legde H. uit.