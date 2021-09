Urker jongeren bieden excuses aan voor nazi-verkleedpartij na gesprek met Holocaust-overlevende

Prinsjes­dag ook dit jaar sober, maar gelukkig hebben we de hoedjes nog!

15:18 Ook dit jaar zal Prinsjesdag anders worden dan we gewend zijn vanwege de coronamaatregelen. Het programma is versoberd, dus ook nu geen traditionele opsmuk bij de opening van het officiële werkjaar van de Eerste en Tweede Kamer en geen oranjefans langs de weg. Wat wél blijft is de grote hoedjesparade van de genodigden.