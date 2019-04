Urker zangers protesteren bij Europees Parlement tegen verbod op pulsvissen

De Urker zangeres Geke van der Sloot heeft samen met haar zanggroep Geke’s Tiental Het lied voor de pulsvissers ten gehore gebracht in het Europees Parlement in Straatsburg. Daar wordt vanmiddag vrijwel zeker besloten tot een verbod op de pulsvisserij. En daar zijn de Urkers niet blij mee.

De groep zong het lied eerder al in het Nederlands op het Binnenhof. Vandaag werd in het Engels gezongen, zwaaiend met vlaggen en in klederdracht gestoken op een binnenplein van het parlement, terwijl buiten tientallen Urker vissers demonstreerden.

Het lied gaat onder andere over 'jaloezie' en beschrijft de vissers uit Urk als ‘het beste jongetje van de klas’. Van der Sloot vindt dat de politiek heeft ‘zitten slapen’. Hoe de kwestie ook afloopt, de Urkers zullen volgens de zangeres hun rug rechten. ,,Urkers hadden eerder problemen, Zuiderzee werd IJsselmeer. Maar de Urkers overwonnen. Urkers, bundel je krachten nu ook weer’’, zong ze.

Doodsteek

De Nederlandse Europarlementariërs Peter van Dalen (ChristenUnie, in Urker visserstenue gestoken), Annie Schreijer-Pierik (CDA) en Jan Huitema (VVD) moedigden de zangers aan. Vanmiddag stemt het parlement definitief over een pakket visserijmaatregelen waarin ook een totaalverbod op het vissen met stroomstootjes per 1 juli 2021 deel uitmaakt.

Pulsvissers gebruiken elektrische prikkels om vissen op de zeebodem op te schrikken, waardoor ze omhoog zwemmen en in het net belanden. Voorstanders zeggen: het is efficiënt en duurzaam, want het brandstofverbruik van de kotters nam door het ‘elektrisch vissen’ met de helft af. Tegenstanders van het pulsvissen wijzen erop dat de methode dieronvriendelijk is.

Een verbod op pulsvissen is voor veel Urker vissers naar eigen zeggen een doodsteek. Pulsvissen is in Europa in principe al verboden, maar tien jaar geleden kregen zo'n 80 vissers, waarvan een groot deel uit Urk, een ontheffing om met de nieuwe methode te experimenteren. Men was hard op zoek naar een duurzamere manier van vissen. Met de oude boomkormethode schraapte men met een zware balk over de bodem om de vissen in het net te jagen; dat kostte veel brandstof en het bodemleven leed er zwaar onder. De ontheffing kwam op een moment dat de brandstofprijs hoog was en de visprijs laag, voor veel vissers was investeren in pulsvissen toen de enige manier om te overleven.

Het pakket visserijmaatregelen wordt vanmiddag zo goed als zeker aangenomen. In een ultieme poging het Europese verbod op de pulsvisserij te voorkomen, hebben de drie Nederlandse Europarlementariërs een verzoek ingediend voor een aparte stemming over die kwestie. Als dat wordt toegekend, stemt het voltallige parlement over hun voorstel om het pulsvissen vrij te geven in de EU. Het verzoek tot separate stemming is mogelijk als er minstens 38 Europarlementariërs achter staan.