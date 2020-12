Utrechts advocatenkantoor beschoten, politie doet onderzoek

Een advocatenkantoor in Utrecht is vanmiddag beschoten, waarna de politie een groot onderzoek is begonnen. Het gaat om het kantoor van de strafpleiters Louis de Leon en Yassine Bouchikhi, die allebei optreden in grote en gevoelige strafzaken rondom liquidaties. De politie doet al de hele dag onderzoek bij het kantoor in het centrum van de stad.

De politie wil alleen kwijt dat er sprake was van een ‘verdachte’ situatie, maar bronnen rond het onderzoek melden dat het gaat om een incident waarbij het kantoor beschoten is. Rondom het pand wordt al de hele dag onderzoek gedaan. ,,Vanwege het onderzoek, kunnen we er verder geen mededelingen over doen”, is het enige wat de politie officieel kwijt wil.

Om 13.15 uur zou de politie de melding hebben gekregen over die verdachte situatie, waarna de politie met verschillende eenheden ter plaatse kwam. Agenten droegen daarbij kogelwerende vesten, aldus ooggetuigen. In het raam zijn kogelgaten te zien. Op foto’s is te zien dat er met behulp van pionnen sporen van mogelijke hulzen veilig zijn gesteld.

Volledig scherm Politie doet onderzoek aan de Maliebaan © AD

Advocaten in grote strafzaken

Bouchikhi is als advocaat betrokken in het liquidatieproces Marengo rond Ridouan Taghi, waarbij hij een van de zestien verdachten vertegenwoordigt. De Leon verdedigde in het verleden onder meer Klaas Otto, van motorbende No Surrender, en is als advocaat ook actief in het proces 26Douglasville rondom het martelcomplex in Wouwse Plantage.

Beide advocaten waren maandag niet voor commentaar bereikbaar, maar Het Parool tekende uit de mond van De Leon op dat er iets vervelends speelt, maar dat hij niet kon reageren ‘bij gebrek aan wetenschap’.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.